Suomessa on sairaalahoidossa 723 koronapotilasta, raportoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) maanantaina. Määrä on 26 ihmistä enemmän kuin perjantaina.

Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä ei ole laskenut viime viikkojen aikana.

Tehohoidossa on koko maassa 35 koronapotilasta, mikä on viisi potilasta enemmän kuin perjantaina.

Suomessa on todettu perjantain jälkeen 52 uutta koronaan liittyvää kuolemaa. Koronaan liittyviä kuolemia on raportoitu koko maassa kaikkiaan 2 329.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on hoidettavana 11 koronapotilasta oyskorona.fi-sivuston mukaan. Määrä on yksi vähemmän kuin perjantaina.

Koko OYSin erityisvastuualueen sairaaloissa koronapotilaita on yhteensä 100. Määrä on sama kuin perjantaina. Koronapotilaista neljä on tehohoidossa, 58 on perusterveydenhuollossa ja 38 erikoissairaanhoidossa. Perjantaihin verrattuna perusterveydenhuollon potilaita on kahdeksan vähemmän ja erikoissairaanhoidon potilaita saman verran enemmän.

OYSin erityisvastuualue kattaa Pohjois-Pohjanmaan, Lapin, Länsi-Pohjan, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit.

Juttuun lisätty kello 12.35 koronaan liittyvät uudet kuolemantapaukset.