Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL raportoi maanantaina, että sairaalahoidossa on 180 koronaviruspotilasta, joista tehohoidossa on 29. Perjantain jälkeen on todettu neljä uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta.

Sairaalassa olevien koronapotilaiden määrä on noussut perjantaista yhdeksällä, tehohoidossa on yksi ihminen enemmän.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on hoidossa kymmenen koronapotilasta OYSin verkkosivujen mukaan.

Oulussa sairaalahoidon tarpeessa on tapahtunut kasvua, tiedottaa Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut. Alueellinen koordinaatioryhmä arvioi tilannetta uudelleen tiistaina 19. lokakuuta.

Pohjois-Pohjanmaalla 81 uutta tartuntaa

Viikonlopun ja maanantain aikana Suomessa on todettu 1 618 uutta koronatartuntaa.

Pohjois-Pohjanmaalla uusia tartuntoja on todettu viikonlopun ja maanantain aikana 81. Oulussa on 56 uutta tartuntaa, Kempeleessä seitsemän ja Raahessa viisi. Kaksi tartuntaa on Kalajoella, Kuusamossa, Sievissä ja Ylivieskassa. Yksi tartunta on Haapajärvellä, Oulaisissa, Pudasjärvellä, Pyhäjoella ja Siikajoella.

Pohjois-Pohjanmaalla 71,2 prosenttia yli 12-vuotiaista on saanut kaksi koronarokotetta. Yhden rokotuksen on saanut 82,6 prosenttia.

Uusi tartuntojen määrä kasvoi hieman

Oulussa viime viikolla uusien tartuntojen määrä kasvoi hieman edelliseen viikkoon verrattuna. Altistuneiden määrä pieneni ja joukkoaltistumisten määrä pieneni.

Oulussa tartuntalähteinä viime viikolla olivat perheen sisäiset tartunnat (41 prosenttia) ja yksityiset tapaamiset. Muita tartuntalähteitä olivat muun muassa työpaikat ja ravintolat. Tuntemattomasta lähteestä olevien tartuntojen osuus oli 22 prosenttia.

Joukkoaltistumisia tuli ilmi yksi, joka tapahtui Kaijonharjun päiväkodissa.

Näytteenotto säilyi Oulussa ennallaan. Positiivisten näytteiden osuus nousi 6,6 prosenttiin.

Ilmaisia ämpäreitä ja Kärppä-pelaajia rokotustapahtumassa

Keskiviikkona 13. lokakuuta järjestetään Valkean rokotuspisteellä koko kansan rokotustapahtuma, jossa mukana Oulun Kärppien pelaajia ja ilmaisia ämpäreitä. Tilaisuus on kello 14 alkaen.

Rokotuksia annetaan myös Limingantullin rokotuspisteellä sekä Pop up -rokotuspisteellä Ideapark Oulussa.

Kello 14.35 juttuun lisätty tietoa Oulun koronatilanteesta ja rokotuksista.