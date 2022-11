Erikoissairaanhoidon osastoilla olevien koronapotilaiden määrä on noussut pohjoisen sairaaloissa kahden viime viikon aikana 44:ään. Heitä oli kymmenen vähemmän kaksi viikkoa sitten.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa oli hoidossa 15 koronapotilasta tiistain lukujen mukaan, kertoo OYS korona -verkkosivusto. Määrä on noussut, sillä alkusyksyn aikana potilasmäärä pysytteli puolessa kymmenessä.

Perusterveydenhuollon osastoilla koronapotilaiden määrä on myös hieman kasvanut kahden viime viikon aikana Oulun yliopistollisen sairaalaan erityisvastuualueella. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) raportoi torstaina, että heitä on 131.

Tehohoidossa olevia koronapotilaita on pohjoisessa kaksi.

THL:n mukaan potilaat ovat hoidossa koronan vuoksi tai sitten muusta syystä ja heillä on todettu myös koronatartunta.

OYSin erityisvastuualueeseen kuuluvat Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Länsi-Pohjan, Keski-Pohjanmaan ja Lapin sairaanhoitopiirit sekä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä.

Myös valtakunnalliset luvut kasvussa

Koko maassa on sairaalahoidossa 1 082 koronapotilasta THL:n torstain lukujen mukaan. Määrä on ollut noususuunnassa viime viikkoina. Tehohoidossa olevien koronapotilaiden määrä on laskenut kymmeneen, edellisviikolla heitä oli 16.



Koronaan liittyviä kuolemantapauksia raportoitiin viikon aikana koko maassa 173. Viikko sitten tapauksia oli 12 vähemmän.