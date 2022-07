Sähköyhtiö Lumo Energia lopettaa toimintansa, yhtiö kertoo verkkosivuillaan.

Yhtiö aikoo jatkaa sähköntoimitusta nykyisille asiakkaille toistaiseksi normaalisti.

– Pelkoa sähköntoimituksen yllättävästä päättymisestä ei ole, yhtiö kertoo.

Lumo Energian neuvottelut yritysjärjestelyiden osalta ovat kesken. Yhtiö aikoo tiedottaa asiakkaitaan heti, kun heillä on lisätietoa asiasta.

Lumo Energia ei tee uusia sähkösopimuksia, eivätkä nykyiset asiakkaat voi vaihtaa sopimustaan toiseen Lumo Energian sopimukseen.

Yhtiön mukaan kaikki aurinkosähköjärjestelmien toimitukset tehdään normaaliin tapaan.

Lumo Energia on vuonna 2015 perustettu suomalainen sähköyhtiö. Yhtiö myy asiakkailleen pohjoismaisen Nord Pool -sähköpörssin kautta ostettua sähköä. Omaa sähköntuotantoa yhtiöllä ei ole. Lumo Energia on Energiateollisuus ry:n jäsen ja yhtiön pääomistaja on yhdysvaltalainen Genie Energy Ltd.

Lumo Energian verkkosivujen mukaan yhtiöltä saa sähköä tällä hetkellä 60 000 taloutta.