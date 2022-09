Kuluttaja-asiamies on jättänyt kuluttajariitalautakunnalle ryhmävalituksen sähköyhtiö Väre Oy:n toiminnasta. Valituksen taustalla on Väreen päätös ryhtyä perimään asiakkailtaan erillisiä datahub-maksuja.

Yhtiö aloitti maksujen perimisen kesäkuussa 2022, vaikka kuluttaja-asiamies oli vaatinut yhtiötä luopumaan maksuista. Yhtiö on lisännyt määräaikaisten sähkösopimusten laskuihin sekä kertaluontoisia 3,72 euron datahub-käyttöönottomaksuja että jatkuvan 0,23 euron kuukausittaisen datahub-maksun.

Datahub on helmikuussa käyttöön otettu sähkön vähittäismarkkinoiden tiedonvaihtojärjestelmä. Väre pitää maksuja viranomaisluontoisina maksuina.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto kertoo, että kuluttajaneuvontaan ja kuluttaja-asiamiehelle on tullut noin 140 yhteydenottoa kyseisistä maksuista. Närää on herättänyt eritoten se, että maksuja on lisätty myös kiinteähintaisiin määräaikaisiin sopimuksiin.

Kuluttaja-asiamies Katri Väänäsen mukaan sähkönmyyjälle tulevat lisävelvoitteet ja kustannukset eivät oikeuta muuttamaan määräaikaisia sopimuksia ja siirtämään maksuja suoraan kuluttajille.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukana mikään muu sähkönmyyntiyhtiö ei tiedettävästi ole toiminut samalla tavalla, vaan ne ovat periaatetta, jonka mukaan määräaikaiset sopimukset ovat sitovia.

Ryhmävalituksella kuluttaja-asiamies vaatii, että kuluttajariitalautakunta suosittaa sähköyhtiötä luopumaan maksujen veloittamisesta ja palauttamaan datahub-maksut niiltä osin, kun asiakkaat ovat niitä maksaneet.

Valitus koskee määräaikaisen sopimuksen tehneitä asiakkaita ja se ei edellytä heiltä toimenpiteitä.