Kuva: Vesa Joensuu

Sähkötukea ja sähkövähennystä on haettu ennakoitua vähemmän. Asiasta kertovat Kela ja Verohallinto.

Odotettua alhaisemman kysynnän arvioidaan johtuvan leudosta talvesta ja sähkön hinnan maltillisesta kehityksestä.

Lokakuisessa hallituksen esityksessä arvioitiin, että sähkötukea tulisi saamaan noin 100 000 kotitaloutta ja sähkövähennystä noin 250 000 kotitaloutta.

Sähkötukea on hakenut kuuden ensimmäisen viikon aikana 1 449 kotitaloutta, joista tukea on myönnetty 324:lle. Etenkin tammikuun puolella myönteisiä päätöksiä oli vähän. Tavallisin syy oli se, että tukea oli haettu viime vuoden puolella tapahtuneelle kulutukselle, vaikka se on tarkoitettu vuoden 2023 tammi-huhtikuun ajan sähkömenoille.

Keskimääräinen myönnetty sähkötuki oli tammikuussa noin 8 euroa per päivä. Suurin myönnetty tuki oli 21,29 euroa päivää kohden.

Sähkövähennystä hakenut 1 500 henkilöä

Veroista tehtävää sähkövähennystä on hakenut 1 500 henkilöä. Vähennystä haetaan verokorttihakemuksella ja sitä on voinut hakea vuoden alusta lähtien. Sähkövähennystä haetaan arvioimalla vuoden neljän ensimmäisen kuukauden sähköenergiakuluja kulutuksen ja sähkösopimuksen hinnan perusteella.

Sähkövähennystä saa, jos tammi-huhtikuun sähköenergiakulut ovat yli 2 000 euroa. Vähennys on 60 prosenttia 2 000 euroa ylittävästä osasta, mutta korkeintaan 2 400 euroa.

Hakemusmäärien odotetaan kuitenkin vielä kasvavan sekä sähkötuen että sähkövähennysten osalta.