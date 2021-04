Sähköpotkulaudoilla pääsee ensi kesänä huristelemaan Kalajoen Hiekkasärkkien alueella. Kuva: Ilkka Lappalainen

Tulevana kesänä Kalajoella on mahdollista huristella sähköpotkulaudalla, kun kulkupelejä tulee Kalajoelle 500 kappaletta.

Toiminnasta vastaa kalajokinen yritys Saloonius Oy. Tiedotteen mukaan lautoja on saatavilla Kalajoen keskustassa ja Hiekkasärkkien alueella. Luvassa on myös muita alueita, joista Kalajoen kaupunki ja yhteistyöyritykset sopivat keskenään.

– Tarkoitus on, että niin kauan kuin olosuhteet ovat otolliset sään ja lautojen toimintavarmuuden osalta, laudat pidetään ajossa. Määrää sopeutetaan tarvittaessa sesongin mukaan, mutta tänä vuonna lautoja on saatavilla myöhäiseen syksyyn asti. Ensi vuonna tavoitteena on, että laudat olisivat käytössä jo keväällä, Henry Korpinurmi Saloonius Oy:stä kertoo tiedotteessa.

Laudat ovat Saloonius Oy:n brändäämiä JOE Scooter -sähköpotkulautoja. Lautojen ohjelmointi, maalaus, kunnostus ja korjaukset tehdään Suomessa.

Vapaana olevat laudat sijainteineen voi tarkastaa reaaliaikaisesti sovelluksesta. Laudan voi jättää sovelluksessa merkatulle alueelle siten, että se ei ole muiden tienkäyttäjien tiellä.

Lautojen maksiminopeus on 25 kilometriä tunnissa. Toimintamatka täydellä akulla on 25–30 kilometriä ajotavasta riippuen.