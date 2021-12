Sähkömarkkinat ovat villiintyneet viime päivinä entisestään. Kun viime vuonna sähkö oli halpaa, niin tiistaina spottihinta huiteli sähköpörssissä jopa 1,20 eurossa ja keskiviikkonakin 0,55 eurossa kilowattitunnilta.

Suomessa sähkö onkin Pohjoismaiden kalleinta. Oulun Energia on pukannut virtaa myyntiin sen, minkä vain on saanut pannuista irti. Samaan aikaan on jouduttu hieman rajoittamaan tuotantoa.