Tällä hetkellä suurin osa sopimuksista tehdään pörssisähkölle, kertoo Tuomas Oksanen. Kuva: Oomi

Kulunut vuosi on ollut turbulentti, mutta arvata voisi, että Oomi Oy kipuaisi vihdoin kuiville. Ensimmäiset toimintavuotensa useiden energiatuottajien sähkönmyyntiyhtiö päätti vielä raskaasti tappiolla. Etenkin viime vuoden lopun markkinahintojen nousu pääsi yllättämään.

– Vuoden 2021 lopussa nopeat hinnannousut aiheuttivat haastavan tilanteen kaikille energiayhtiöille. Vuonna 2022 tilanne ei ole tullut niin nopeasti vastaan, sanoo toimitusjohtaja Tuomas Oksanen.

Markkinatilanteeseen varauduttiin vuoden alussa hinnannostoilla.

– Olemme päättäneet että keskitymme erityisesti nykyisten asiakkaiden palveluiden varmistamiseen.

Hinnannostot jatkuivat keväällä, heinäkuussa ja lokakuussakin. Nyt loppuvuodesta maksaa vanhanajan yleissähkö mannaa, jo 40 sentin huudeilla kilowattitunnilta. Näitä kiinteähintaisia sopimuksia ei uusille asiakkaille ainakaan toistaiseksi tarjota.

– Sähkön hinta markkinassa on noussut historiallisen voimakkaasti erityisesti tulevan talven johdannaisten osalta, toteaa Oksanen.

Yhtiön on kerrottava kuukautta aikaisemmin, jos se jälleen mielii korottaa hintoja. Omaa toimintaa suojataan ennakoimalla hintoja niin sanottujen johdannaisten kautta.

– Johdannaisten hinta on vaihdellut loppukesästä 40–60 senttiä per kilowattitunti. Tilanne on haastava ja poikkeuksellinen, erityisen hankala asiakkaille.

Markkinoilla on nytkin aika paljon heiluntaa. Hintoihin vaikuttavat niin alkavan talven Euroopan kaasutilanne, vesitilanne Pohjoismaissa, tuulisuus kuin lämpötilatkin.

Myyntiyhtiö hankkii sähkönsä pohjoismaisesta sähköpörssistä. Tunneittain vaihteleva, niin sanottu toteutuva hinta selviää päivää aikaisemmin, kun ostajien sähköntarve on tiedossa.

Kuluttajilla on meneillään karu pörssisähköön siirtymisen oppivuosi.

– Tällä hetkellä suurin osa sopimuksista tehdään pörssisähkölle.

Oksanen vertaa sähkön hinnanmuodostusta asuntolainaan. Lainan hintahan muodostuu vaihtelevien euriborkorkojen mukaan ja sen perusteella, onko kuluttaja ottanut korkosuojauksen.

– Hinnanmuutosten lähtökohtana on asiakkaan valitsema sopimustyyppi.

Asiakkaat nyt vain ovat erilaisia: yksi haluaa tietää hinnan etukäteen ja maksaa siksi enemmän, toinen on valmis riskeeraamaan, jotta ehkä saisi edullisempaa sähköä.

Pörssisähkön lisäksi myyjä laskuttaa erikseen välityspalkkion, marginaalin. Se voi olla kilowattitunnilta vaikka 0,26 senttiä, mutta myös reippaasti enemmän.

Ainoat seikat, joita kuluttaja voikin kilpailuttaa pörssisähköä ostaessaan, ovat perushinta per kuukausi ja marginaali. Molemmat vaihtelevat markkinoilla huomattavasti.

Kotitaloudet ovat alkaneet rajoittaa aktiivisesti sähkönkulutusta.

– Syyskuu osoitti, että sähkönkulutus on matalampaa, kuluttajilla 10 prosenttia ja yrityksillä viisi prosenttia.

Oksasen mukaan data osoittaa, että tulos ei johdu lämpötilavaihteluista vaan se liittyy kulutuskäyttäytymisen muutokseen, johon vaikuttaa myös asian mediassa saama huomio.

– Ihmiset ovat äärimmäisen tietoisia.

Sähkönmyyjät ymmärtävät hetkensä tulleen.

– Kaikki yhtiöt joutuvat tässä tilanteessa miettimään tuotteistuksiaan.

Oksasen mukaan pörssisähkön hinnanmuutoksia ennakoivaa automatiikkaa tutkitaan. Automatiikka voi ohjata niin lämmitystä, vesivaraajaa kuin auton lataustakin edullisille tunneille.

– Isommat hintamuutokset johtavat siihen, että syntyy isompi intressi ja mahdollinen hyöty ohjauksesta.

Tähänastinen parin sentin yösähköetu tuskin on ohjannut kuluttajien sähkönkäyttöä. Markkinatilanteen seuranta ja jopa erilaisten sopimustyyppien yhdistelmät sen sijaan lupailevat isojakin päiväkohtaisia säästöjä. Esimerkin voisivat tarjota kiinteät hinnat, joissa lisäksi hyödynnettäisiin pörssisähköä.

– Uskon että tämän talven aikana tämän tyyppisiä tuotteistuksia tullaan näkemään, Oksanen sanoo.

Kaavailuissa on myös vaikkapa aurinkosähkön osalta erilaisia sähkön varastointiratkaisuja, jotka auttaisivat ohjaamaan kulutusta tiettyihin hetkiin.

Paikkakuntalaisille varattuihin hinnanalennuksiin, joita esimerkiksi Keravan Energia tarjoaa ja Heleninkin piirissä Helsingissä on vaadittu, Oksanen ei ota kantaa.

– Tämä on asia, johon omistajat ottavat kantaa.

Juha Juntunen on kriisin keskellä ylpeä sähkön ja lämmön 99-prosenttisesta toimitusvarmuudesta sekä miehistönsä ammattitaidosta. Oulun Energia on muuttanut väliaikaisesti Åströmin historiallisiin tiloihin. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Oulun Energia Oy takoo vuosittain tulosta Oulun kaupungille, mutta vaikka sähkön hinta on pitkin vuotta huidellut ennätyksissä, äänestä ei välity innostusta, kun toimitusjohtajalta yrittää saada selkoa kuluneen vuoden toiminnasta.

– Vuosi on sujunut olosuhteisiin nähden ihan kohtuullisesti. Koko vuoden tuloksista ei tiedä vielä mitään varmaa, sanoo toimitusjohtaja Juha Juntunen.

Vielä keväällä hän kehui vuoden 2021 olosuhteita suotuisiksi tilinpäätöksessä: ”Talven kylmät säät nostivat energian kysyntää ja etenkin loppuvuoden aikana sähkön hinta vielä nousi ennätyskorkealle.”

Juntunen on toiminut koko pestinsä ajan poikkeusoloissa. Ensin iski korona ja Ukrainan sodan myötä energiakriisi.

– Onhan se ollut haasteellinen kaikille.

Oulun Energia myy vain tukkusähköä. Sen puolesta on pohjoisen sähköä kuluttajille myynyt jo kolmisen vuotta useiden energiatuottajien yhteisyhtiö Oomi, jonka hallitukseen Juntunen kuuluu.

Energiantuottajankin on suojattava oma tuotantonsa. Joten Oulusta Pohjoismaisen sähköpörssin kautta myydyt megawattitunnit eivät kilahda ihan sellaisenaan sähköntuottajan kassaan.

– Eiväthän yhtiöt saa hurjia hintoja täysin kiinni. Tuotantoa suojataan vuosiksi eteenpäin, jo etukäteen kiinnitetään hintaa. Ymmärrys siitä vääristyy, että markkinahinnat näkyisivät täysimääräisesti yhtiöiden tuloksissa, Juntunen sanoo.

Varautumisen osuutta tai hintaa hän ei voi kertoa.

Oulun Energian liikevaihto on pysytellyt noin 230 miljoonan tuntumassa. 2021 liikevoittoa kertyi rapiat 37 miljoonaa euroa ja 2020 liki 17 miljoonaa.

Olisi kumma, jos eivät sähköpörssiä jo runsaan vuoden siivittäneet huippuhinnat tuottaisi yhtiölle reilusti tuottoa. Kilowattitunnin keskivertohinta on ollut sähköpörssissä kuluvana vuonna noin 17 senttiä. Syyskuussa vähittäismyynnistä sai alati muuttuvahintaista pörssisähköä keskiverrosti 27:llä ja lokakuussa runsaalla 14 sentillä.

Ennen energiakriisiä kilowattitunti saattoi maksaa alle viisi senttiä.

Kun sähkön hinta tuntui syksyllä joutuneen toinen toistaan kirittävien hintakartelliedustajien käsiin, pysyttelee paikallinen monopolituotanto eli kaukolämpö yllättävän edullisena. Kustannukset ovat kuitenkin kohonneet, sillä vuodenvaihteessa kaukolämmön hintakin nousee 13 prosenttia.

– Se ei samalla tavalla sähkön hinnan kehitystä seuraa. Se ei ole niin herkkä nopeille suhdannevaihteluille.

Juntunen toteaa päästöoikeuk­sien heiluneen voimakkaasti.

– Päästöoikeuksien hinta on noussut markkinoilla vastikään viidenneksellä.

Juntunen painottaa sitä, että korotuksen jälkeenkin kaukolämmön hinta olisi Oulussa halvimpia suurten kaupunkien joukossa. Myös kasvu on ollut kaukolämmössä edelleen tasaista energiamuotojen monipuolistumisesta huolimatta.

– Se on luotettava, toimitusvarma ja paremmin ennustettava vaihtoehto.

Yhtiöllä on Laanilan teollisuusalueella valtava, liki 200 000 kuution kaukolämpövarasto, joka toimii tarvittaessa joustavana puskurina.

– Se antaa mahdollisuuden säätää lämmöntuotantoa.

Vaikka Juntusella on kotioloissa vielä voimassa määräaikainen sopimus, hän on sähkölämmityksen takia miettinyt tarkkaan virransäästökohteita. Lämpötiloja on laskettu ja harkittu saunan käyttöä. Ilmanlämpöpumppukin on tullut hankittua.

Yhtiössä taas on investointeja suunnattu ylläpitoon.

– Jokaisella on se huoli, että tästä energiakriisistä päästään yli ja samaan aikaan pystytään kehittämään toimintaa, Juntunen sanoo.