Maanantaina elokuun 21. päivänä sähkön pörssihinta ei hellinyt kuluttajaa. Yhden kilowattitunnin verollinen keskihinta oli 30 sentin paikkeilla, päivän hintapiikkien aikaan jopa 70 senttiä. Lukemat muistuttivat viime joulukuun kauhun päivistä, kun Venäjän energiakiristys nosti sähkön hintaa koko Euroopassa.

Sen jälkeen hinta on liukunut siedettäviin lukemiin. Esimerkiksi viimeisen neljän viikon keskihinta on ollut 4,5 senttiä. Nyt koettu hintojen ampaisu on johtunut satunnaisista syistä kuten Olkiluodon kakkosreaktorin häiriöseisokista, Ruotsin tuonnin lyhytaikaisesta rajoituksesta ja tyynistä ilmoista.