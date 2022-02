Sähkön hinnan nousu äkkiä korkeuksiin on saanut etenkin sähköllä asumuksiaan lämmittävät pois tolaltaan.

Hinnan nousu on todellisuudessa koskettanut välittömästi vain aika pientä osaa kuluttajista. Pahimmassa saumassa ovat olleet ne, joilla on ollut pörssisähkön hintaan sidottu sopimus sähkönmyyjän kanssa eli hinta on noussut korkeuksiin sitä mukaa kuin pörssisähkön hintakin on noussut.