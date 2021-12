Parin viime viikon pakkaslukemat ovat Suomessa olleet vuodenaikaan nähden kireitä. Kylmyys on pitänyt otteessaan muitakin pohjoismaita ja isoja osia Eurooppaa.

Energiaa on tarvittu tavanomaista enemmän miljoonien eurooppalaisten asuntojen lämmitykseen. Ja kun tuotteella on kova kysyntä tai sitä on tarjolla niukasti, hinta tapaa nousta. Niin energiankin hinta.