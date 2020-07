Henri Hihnalan Promorent-yritys vuokraa Cruiser-merkkistä sähköskootteria Oulussa. Maksimissaan 25 kilometriä kulkeva sähköskootteri rinnastetaan polkupyörään, joten sillä ajaminen ei vaadi ajokorttia. Kuva: Maiju Pohjanheimo

Missä sähkömopolla saa ajaa, Liikenneturvan koulutusohjaaja Erkka Savolainen?

–Jos puhutaan sähköavusteisesta ajoneuvosta, joka kulkee yli 25 kilometriä tunnissa, niin se luokitellaan mopoksi. Mopolla ajetaan ajoradan reunassa tai mopoille sallituilla kevyen liikenteen väylillä. Kevyen liikenteen väyliä, jossa mopolla saa ajaa, on poistettu aika paljon, mutta kyllä niitä vielä löytyy.

Mitä eroa on sähkömopolla ja sähköpyörällä?

–Sähköpyörässä saa olla korkeintaan 1000 watin moottori, ja lisäksi sähköavustuksen pitää lakata silloin, kun nopeus nousee 25 kilometriin. Jos nämä ehdot ylittyvät, kyseessä ei ole tieliikennekelpoinen polkupyörä. Ajoneuvo pitää rekisteröidä mopoksi katsastuskonttorilla. Mopon maksiminopeus on 45 kilometriä tunnissa. Nämä ajoneuvot on liikennevakuutettava ja niiden kuljettamiseen tarvitsee mopokortin, jos on syntynyt vuoden 1985 jälkeen.