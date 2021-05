Liikenneministeri Timo Harakka vakuuttaa, että bensaveroa ei tällä hallituskaudella enää nosteta. Kuva: Arttu Laitala

Sähköautojen hankintatuki on laajenemassa henkilöautoista paketti- ja kuorma-autoihin. Liikenneministeri- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) kertoo, että tuen laajentamisen valmistelu käynnistyy osana fossiilittoman liikenteen tiekarttaa, josta hallituksen on määrä tehdä periaatepäätös lähiaikoina. Hallituksen tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt 2030 mennessä ja tehdä siitä päästötöntä 2045 mennessä.

– Kaasukäyttöisten kuorma-autojen tuki on jo käytössä. Nyt tuen piiriin ovat tulossa myös sähkökäyttöiset kuorma-autot ja pakettiautot.