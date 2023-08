Kalle Vähäsöyrinki (kuvassa oikealla) ja poika Aapo Vähäsöyrinki ovat tänä kesänä kasvattaneet gluteenitonta puhdaskauraa. Kuva: Teija Soini

Pohjois-Pohjanmaa erottuu tänä kesänä viljelyolosuhteiltaan edukseen muuhun Suomeen verrattuna. ProAgrian kasvintuotannon kehityspäällikkö Juha Sohlon mukaan alueella on riittänyt sopivassa määrin sateita ja lämpöä. Kasvukausi on lämpösummaltaan sinänsä varsin normaali, mutta sateita on ollut muuta Suomea enemmän.

Esimerkkinä Sohlo mainitsee viljantuotannon, jossa jäädään Suomessa tänä vuonna alle tarpeen. Pohjois-Pohjanmaa tuottaa maakunnallisesti normaalisti, mutta etelässä liika kuivuus on haitannut tuotantoa.