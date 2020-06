Aung San Suu Kyin (julisteessa) johtama Burman hallitus katkaisi viime vuonna internet-yhteyden yhdeksään kaupunkialueeseen pelätessään, että verkon kautta lietsottaisiin yhteenottoja. Internet-sulku on aiheuttanut sen, että jopa 800 000 ihmistä saattaa olla maassa tietämättömiä koronaviruspandemiasta. Kuva: LYNN BO BO

Sadattuhannet lähelle kovia taisteluja juuttuneet burmalaiset maan länsiosassa eivät ehkä tiedä mitään koronaviruspandemiasta. Tästä on ihmisoikeusryhmien mukaan kiittäminen vuoden kestänyttä alueen internet-sulkua.

Asiasta kertovat CNN ja Reuters.

Viime vuoden kesäkuussa Aung San Suu Kyin johtama Burman hallitus katkaisi internet-yhteyden yhdeksään kaupunkialueeseen pelätessään sitä, että verkon kautta lietsottaisiin Burman armeijan ja kapinallisten yhteenottoja.

Yksi kaupungeista sai internet-yhteyden takaisin toukokuussa, mutta kahdeksan muuta, joissa on väestöä noin 800 000, ovat yhä eristyksissä.

Järjestöt: Eristys hengenvaarallista

Human Rights Watchin ja Amnesty Internationalin mukaan jatkuva eristys on hengenvaarallista alueen ihmisille. Ei vain siksi, että ihmiset eivät voi raportoida ihmisoikeusrikkomuksista, vaan myös siksi, että ihmiset eivät tiedä koronavirusta koskevista terveyskampanjoista.

– Siviileille elossa pysymiseen tarvittavan tiedon saanti on kriittinen asia kun Burman armeijan ja Arakan-armeijan välillä on aseellinen konflikti Rakhinen osavaltiossa, sanoi Human Rights Watchin lakineuvonantaja Linda Lakhdhir lausunnossaan.

Maanantaina Burma ilmoitti kuudesta koronaviruskuolemasta ja 292 tartuntatapauksesta. Testejä on oli tehty yli 64 500.

Joitakin covid-19-tapauksia on havaittu kahdella pakolaisleirillä Rakhinen pohjoisosassa. Sadattuhannet rohingya-muslimit pakenivat vuonna 2018 armeijan käynnistämiä "puhdistusoperaatioita". YK on vaatinut asian viemistä kansainväliseen rikostuomioistuimeen syyttäen maan armeijaa kansanmurhasta.

"Kuin olisi menettänyt näkökyvyn"

Juristi Oo Twan Hla joutuu nykyisin matkustamaan sota-alueen läpi päästäkseen lukemaan sähköpostiviestejään. Myös kauppiaat, terveydenhoitajat ja muut alueen asukkaat joutuvat tekemään vaarallisia matkoja päästäkseen lähettämään viestejä.

Lääkäriksi aikova paikallinen noin 20-vuotias mies sanoi aikaisemmin pystyneensä huolehtimaan naapuriensa sairauksista katsomalla ohjeita internetistä. Hän ei halunnut kertoa nimeään.

– Se olisi hyvin helppoa, jos minä pääsisin internetiin, hän sanoi Reutersille.

– Tämä on kuin me olisimme menettäneet näkökyvyn, sanoi 22-vuotias Ray Than Naddy.

Hän kertoi joutuneensa sulkemaan verkkokauppansa sen jälkeen kun internet suljettiin. Hän ei pysty enää rahoittamaan veljensä koulutusta.

Viranomaisten mukaan internet on pois ainakin elokuun alkuun saakka. Sen jälkeen se avataan, mikäli turvallisuustilanne on parantunut.