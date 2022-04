OULU

Oulun teatterin näyttämölle pujahtaa vuorollaan yli 400 lasta ja nuorta, kun Balettikoulu Sinikellon porukka pääsee vauhtiin. Kuva: Päivi Koskela Koko perheen balettia on hiottu puolitoista vuotta. Kuva: Sara Vikeväinen Baletti Pomenia – Taikamaailman suuri seikkailu, on osa Lasten ja nuorten teatterifestivaaleja. Kuva: Sara Vikeväinen Pomenia on ainutkertainen spektaakkeli. Tanssit, musiikki, puvut, lavasteet ja kaikki yksityiskohdat on mietitty viimeisen päälle. Kuva: Sara Vikeväinen Vuosittaista Oulun lasten ja nuorten teatterifestivaalia vietetään huhtikuun alussa. Kuva: Päivi Koskela

Balettitossut, välipalat, ja kaikki muu tarvittava on pakattu jo hyvissä ajoin mukaan, kun Balettikoulu Sinikellon reilut 400 tanssijaa ottavat paikkansa Oulun teatterin näyttämöllä.

Takana on ainakin puolentoista vuoden ahkera työ ja harrastamisen riemu. Kyseessä on vuosittainen Oulun lasten ja nuorten teatterifestivaali.

– Poikkeuksellista on se, että näin iso määrä tanssijoita on yhdessä teatterilla. Pohjankartano on tällä hetkellä remontissa, ja teatteri tarjosi tilaisuuden, että saamme tulla porukalla sinne. Oma järjestelynsä on siinä, että kaikki päätyvät oikeaan aikaan lavalle. Oppilaiden vanhemmat ovat avustamassa, ja pukkareissa ja lavasteissa ovat valvojat päivystämässä, Balettikoulu Sinikellon johtaja ja opettaja Päivi Koskela kertoo.

Pienestä asti tanssimassa

Oman roolinsa baletissa on kantanut jo pitkään Veera Koivuranta, joka työskentelee nykyään IT-alalla. Hän on harrastanut balettia lapsesta saakka, ja on mukana kuvioissa yhä edelleen.

– Nelivuotiaana olen aloittanut. Ei siitä ole edes muistikuvia. Tästä on tullut elämäntapa, joka on kulkenut mukana, Koivuranta kertoo.

Omien balettituntiensa ohella hän aloitti ryhmien ohjaamisen 16-vuotiaana. Sittemmin koreografioiden hahmottelu ja kaikki muu balettiin liittyvä ovat kulkeneet työn vastapainona.

– Pomenia on kokonaisuutena ainutkertainen spektaakkeli. Kaikki tanssit, musiikki, puvut, lavasteet ja muut on mietitty viimeisen päälle, Koivuranta toteaa.

Lasten ja nuorten teatterifestivaaleja vietetään Oulussa huhtikuun alkupuolella. Baletti Pomenia – Taikamaailman suuri seikkailu, on osa festivaalia. Kaiken kaikkiaan luvassa on 19 tarkkaan valittua erilaista esitystä kaiken ikäisille.

Tässä baletissa sukelletaan taikamaailmaan, ja kaikkeen siihen, mikä sitä uhkaa. Apua tarvitaan ihmisten taholta.

– Päähenkilönä on pikkupoika Teo, joka muuttuu peikoksi. Hän saa ystäväkseen lohikäärmeen. Tosi värikäs ja vauhdikas esitys, Päivi Koskela kertoo.

Teo on luonteeltaan rohkea ja sinnikäs seikkailija. Edessä on silti isoja haasteita. Pimeät voimat uhkaavat, ja lopulta vaakalaudalla on koko Pomenian kohtalo.

Pukuja ja lavasteita

Tuotantoa on rakennettu pitkään. Balettikoulun lukukausi alkaa aina syyskuussa, josta lähtien esityksiä ryhdytään koostamaan balettituntien ohella.

Normaalioloissa balettikoululaiset ovat tehneet keikkoja myös esimerkiksi vanhainkodeilla. Viime keväänä kevätnäytös jouduttiin striimaamaan koronatilanteen vuoksi. Nyt päästään taas tositoimiin.

– Näiden näytösten eteen on tehty töitä puolitoista vuotta. Ensin aloitettiin suunnittelu ja sävellykset. Myös pukusuunnittelijat ovat tehneet kovasti töitä. Satuolentojen kanssa on ollut poikkeuksellisen paljon haasteita. Pukuja on tehty kirjaan perustuen. Myös näyttämön taustalle heijastetaan upeita kuvia kirjasta, Koskela toteaa.

Mukana työstössä on ollut myös työkokeilijoita sekä oppisopimuksella olijoita. Koskela itse on aikoinaan toiminut haamukirjailijana taustalla, mikä osaltaan vaikutti siihen, että Ouluun saatiin näin merkittävä produktio työstettäväksi.

Spektaakkeli Koko perheen baletti perustuu satutaiteilija Petronella Grahnin Pomenian Taikamaailma -trilogiaan. Hänen maalauksensa loihtivat baletille satumaiset puitteet ja vievät katsojat mukanaan elämänsä seikkailuun. Oulun lasten ja nuorten teatterifestivaalia vietetään nyt jo 41. kerran 5.–9.4.2022. Osana sitä ovat balettinäytökset Oulun teatterilla lauantaina 9.4. klo 15 ja 18, tiistaina 19.4. klo 18 ja keskiviikkona 20.4. klo 18. Esiintymässä on yli 400 lasta ja nuorta. Tuotantoa on hiottu puolitoista vuotta. Koreografia ja ohjaus: Päivi Koskela ja Balettikoulu Sinikellon opettajat. Musiikki: Mika Tourunen ja Rolf Gustavson Lavastuskuvat: Petronella Grahn. Taustalla: lukemattomia vanhempia ja muita tärkeitä henkilöitä huolehtimassa siitä, että näytökset sujuvat.