Menossa on kesän ja koko vuoden odotetuin viikko.

Pesäpallon nuorisoleiri pyörii Oulussa täyttä häkää jo neljättä päivää.

Pohjois-Suomen pesäpallopääkaupunkiin on kokoontunut yhteensä 87 joukkuetta ympäri Suomen. C-juniori-ikäisiä, eli 15–16-vuotiaita pelaajia on kaupungissa noin 1 100, ja kun pelinjohtajat lasketaan mukaan, leiriläisten kokonaismäärä on 1 280.

Paremmuudesta mitellään Oulun kaupunkialueen lisäksi muun muassa Oulunsalossa, Kellossa ja Kiimingissä. Tapahtuman polttopiste sijaitsee Raksilan pesäpallostadionilla.

– Oulussa on kenttien suhteen hyvä tilanne. Kaikki kentät ovat tekonurmipohjaisia, ainuttakaan hiekkakenttää ei ole tarvinnut käyttää, leirijohtaja Heidi Helanen kertoo.

Tekonurmet ovat koetuksella, kun sadat junioripelaajat syöksyvät pesille aikuisten elkein noin 500 ottelussa.

Torstaina mallisuorituksen antoi Lipon 16-vuotias Niilas Luukkonen, jonka antaumuksellinen syöksy sai aikaan verisen haavan leukaan.