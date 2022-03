Lähes kaikissa tunnetuissa Metsähallituksen mailla olevissa pesissä on numeroitu pesäkyltti. Kuva: Anssi Jokiranta

Metsähallitus maksaa sadan euron löytöpalkkion sille ilmoitetusta maakotkan pesästä, joka ei ole ennestään Metsähallituksen tiedossa. Palkkio maksetaan myös poronhoitoalueelta löydetystä merikotkan pesästä. Etelämpää Suomesta löydetyistä merikotkien pesistä ei makseta löytöpalkkiota.

Vuodesta 2012 lähtien löytöpalkkio on maksettu kaikkiaan 196 ilmoitetusta maa- ja merikotkan pesästä. Lähes kaikissa tunnetuissa Metsähallituksen mailla olevissa pesissä on numeroitu pesäkyltti, mutta muutama tunnettu pesä on kuitenkin ilman kylttiä.