Helsinki

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.). Kuva: Jarmo Kontiainen

Kotona tehtävien koronapikatestien hintaa on tarkoitus laskea, kertoi valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) Ylen A-studiossa keskiviikkoiltana. Saarikon mukaan kotitestit ovat kehittyneet kahden koronavuoden aikana luotettavimmiksi, ja niiden merkitystä kannattaa hänen mukaansa korostaa.

– Olen kuitenkin pannut merkille, että kotitestit ovat toistaiseksi olleet aika hintavia, ja siksi olen valmistelemassa nyt pika-aikataululla esitystä, jossa kaupasta meidän kaikkien hankittavissa olevat kotitestit muuttuisivat verokannaltaan nollaveroluokkaan.

Saarikon mukaan hänen tavoitteenaan on, että esitys annettaisiin eduskuntaan jo ensi viikon alkupuolella.

– Aikataulu on tiukka, mutta edellytykset esityksen antamiselle on.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) päivitti viime viikon perjantaina koronaviruksen kansallisen testaus- ja jäljitysstrategiansa. STM linjasi, että jatkossa kaikilla, joilla on koronavirustautiin sopivia oireita tai epäily koronatartunnasta, tulee olla mahdollisuus päästä koronatestiin. Päivitetyssä strategiassa myös ohjattiin hyödyntämään entistä laajemmin kotitestejä niin työpaikoilla kuin kouluissakin.

THL päivitti testausohjettaan

STM:n kansallinen testaus- ja jäljitysstrategia on suositus. Kansallisesta ohjeistuksesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), joka päivitti koronaviruksen testaus- ja jäljitysohjettaan keskiviikkona.

– Tästedes henkilöt, joilla on koronaviruksen oireita, testataan, jos toisesta rokoteannoksesta on kulunut yli viisi kuukautta ja he eivät ole saaneet kolmatta rokoteannosta. Oireiset vakavalle taudille alttiit henkilöt, mukaan lukien raskaana olevat henkilöt, on testattava mahdollisimman pian. Tämä koskee myös täysin rokotettuja, THL kertoi tiedotteessaan.

Täyden rokotussarjan saaneita oireettomia henkilöitä voidaan testata varianttien leviämisen estämiseksi, THL kertoi. Tähän mennessä oireettomien täyden rokotussarjan saaneiden testausta on kohdennettu riskiryhmiä hoitaviin sote-ammattilaisiin ja laitosepidemioiden ehkäisemiseksi.

– Myös altistuneiden henkilöiden karanteenipäätöksien harkinnassa on huomioitava varianttien leviämisen ehkäisy, THL:n tiedotteessa kerrottiin.