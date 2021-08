Helsinki

Annika Saarikko kertoo keskustelleensa Juha Pylvään kanssa sanavalinnoista. Arkistokuva. Kuva: Tommi Anttonen

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko sanoo keskustelleensa eduskuntaryhmän puheenjohtajan Juha Pylvään kanssa tämän sanavalinnoista eilisessä puheessa.

– Sellaisten sanavalintojen käyttö, jotka viiltävät ihmisarvoa, eivät kuulu keskustan tapaan tehdä politiikkaa, ja siksi minusta on hyvä, että hän avasi ajatteluaan tänään tarkemmin ja pahoitteli tuota sanavalintaa, vaikka itse asiasta keskustelua kannattaakin jatkaa, Saarikko sanoo STT:lle.

Tuore ryhmäpuheenjohtaja Pylväs pahoittelee Facebook-päivityksessään sanavalintaansa puheessa, jonka piti eilen puolueen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa. Puheessaan Pylväs sanoi, että Suomeen tarvitaan omalla työllään toimeentulevia osaajia ulkomailta, mutta "sosiaaliturvalla loisivia elintasosurffareita sen sijaan emme tarvitse". Helsingin Sanomille hän täsmensi viitanneensa tässä nimenomaan turvapaikanhakijoihin.

Juha Pylväs on keskustan ylivieskalainen kansanedustaja. Arkistokuva. Kuva: Kimmo Brandt / Compic / Eduskunta

Pylväs sanoo STT:lle, että palautetta sanavalinnoista on tullut "eri puolilta", mutta päätös julkisesta pahoittelusta oli hänen omansa. Hänestä asioista täytyy voida puhua niiden oikeilla nimillä, mutta sanat olisi voinut valita paremmin. Varsinaisessa asiassa hän ei kuitenkaan peruuta. Ongelma, jonka hän halusi tuoda esiin on se, että osa turvapaikanhakijoista asuu hänen mukaansa Suomessa sosiaaliturvan varassa tahtomatta tehdä töitä.

Iltalehden mukaan samanlaisia sanoja "loisivista elintasosurffareista" on käyttänyt aiemmin perussuomalaisten Mauri Peltokangas, jota vastaan on hänen Facebok-kirjoitustensa vuoksi nostettu syyte kansanryhmää vastaan kiihottamisesta.

"Tapana on puhua aika suoraan"

Saarikon mukaan keskusta haluaa, että maahanmuuttopolitiikka on sellainen aihepiiri, jossa ei lyödä leimakirvein vaan, että asiasta itsessään voidaan puhua.

– On tärkeää, että me, jotka olemme kansalta saaneet valtaa, arvioimme kielenkäyttömme erityisen tarkkaan, koska se antaa viitteen siitä, miten ajattelemme, että Suomessa muidenkin on hyvä puhua.

Kuinka harkittu avaus tämä oli, Juha Pylväs?

– Retoriikka oli vähän kova, mutta tapani on puhua suoraan oikeista asioista, joista ihmisiltä tulee palautetta, Pylväs sanoo.

Pylvään Facebook-päivityksestä uutisoi aiemmin Suomenmaa.

