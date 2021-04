Saarikko painotti puheessaan myös valtiontalouden menokehyksistä kiinnipitämisen tärkeyttä.

Keskustan puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko painotti puolueensa puoluevaltuustolle pitämässään puheessa, että hyvä taloudenpito on hallituksen tärkein tehtävä.

– Hallitus joka ei pysty tekemään taloudenhoitoa koskevia päätöksiä, ei pysty huolehtimaan muistakaan tehtävistään, Saarikko sanoi.

Saarikko painotti puheessaan myös valtiontalouden menokehyksistä kiinnipitämisen tärkeyttä. Hän muistutti, että Suomen politiikassa on jo kahdenkymmenen vuoden ajan ollut voimassa sääntö, että hallitus sopii ennen kautensa alkua mitkä sen menot ovat.

– Kehys on myös viesti suomalaisille ja ulkomaille, että pidämme sovitusta kiinni. Sellaisia ovat suomalaiset. Sellainen on Suomen kansa, sellainen on Suomi, pitää sovitusta kiinni. Sellainen pitää olla Suomen hallituksenkin, Saarikko korosti.

Saarikko painotti puheessaan talonpoikaista taloudenpitoa ja sitä, että kaikkea ei voi saada vaikka haluaisi.

– Menot eivät voi olla suuremmat kuin tulot kuin hetkellisesti, Saarikko sanoi.

– Velkavaihde on ollut juuri nyt perusteltu, mutta se ei saa jäädä päälle. Emme voi ratkaista rakenteellisia ongelmiamme merkittävällä lisävelalla, Saarikko sanoi.