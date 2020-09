Keskustan uusi puheenjohtaja Annika Saarikko piti oman tiedotustilaisuuden, jossa hän kertoi, että puolueen tilanne on vakava. Keskustalaisten on löydettävä hänen mukaansa sellainen yhteinen nimittäjä, joka kantaa tulevissa kuntavaaleissakin.

Suomen taloustilanteen seuraamiseen tarvitaan tarkat seurantamittarit, sanoo keskustan tuore puheenjohtaja Annika Saarikko. Hänen mukaansa viidestä seitsemään konkreettista mittaria auttaisi hallitusta toiminaan samaan suuntaan.

– Näin toimittiin Juha Sipilän (kesk.) kaudella. Nyt nämä mittarit voisivat olla työttömyysasteen, työllisyysasteen, bruttokansantuotteen, ulkomaan kaupan, julkisen velan seuraaminen sekä sen seuraaminen, miten paljon tutkimukseen ja kehitykseen panostetaan, Saarikko sanoi lauantai-illan tiedotustilaisuudessa Oulussa.

Saarikon mukaan hallituksella on edessään useita vaikeita asioita ratkaistavana. Koronakriisin vuoksi tehdyt lisätalousarviot lisäävät maan velkaa, mutta samalla hallituksen pitäisi tehdä politiikkaa, joka ei lisää ihmisten osattomuutta ja eriarvoisuutta. Työllisyystavoitteita on vaikea saavuttaa, koska ikävät yt-uutiset eivät Saarikon mukaan lopu.

– Meillä ei ole kristallipalloa, josta näkisimme miten asiat etenevät. Meillä on vakavia ja vaativia haasteita Suomen taloudessa ja tilanteet tulevat viipeellä johtuen vientivetoisesta taloudestamme. Voi olla, että se mikä Kaipolssa nähtiin, ei jää viimeiseksi ikäväksi uutiseksi.

Kymmenen prosentin kannatusluvuilla kuntavaaleja kohti lähtevällä keskustalla on työ saada omat rivit yhtenäiseksi. Oikotietä vaalien voittajaksi ei ole, eikä uusi puheenjohtaja tarkkoja lukuja antanutkaan. Saarikko ei perännyt myöskään yksimielisyyttä, vaan enemmänkin yhteistä nimittäjää, jonka taakse keskustalaiset voivat sitoutua erimielisyyksistään huolimatta.

– Puolueen tilanne on vakava. Kuntavaalien tavoite on se taso, jonka olemme viimeksi saaneet kuntavaaleissa. Nyt tason pitäisi olla vähintään sama, mutta työtä pitää tehdä.

Saarikko ei lähde pyörittämään keskustan ministeripalettia uusiksi. Hän sanoo, että valtionvarainministerinä Matti Vanhanen (kesk.) edustaa kokemusta ja syvyyttä, jota on syytä kuunnella. Saarikko itse haluaa jatkaa tiede- ja kulttuuriministerinä, johon hän palasi suoraan perhevapailta.

Saarikko ei myöskään uhitellut hallituksesta lähtemisellä, vaan katsoi, että yhteinen liima löytyy keskustan ja SDP:n välille.

– Puolueilla on erilaisia näkökulmia, mutta tavoite on yhteinen. Keskustan ja Sdp:n vahvin yhteinen liima on työ.

Katri Kulmuni hävisi puheenjohtajavaalin vahvalle ehdokkaalle lauantaina Oulussa. Kiitospuheissa Kulmunia kiiteltiin sitkeästä ja uutterasta työstä. Puoleen johtoon nousseet vakuuttivat, että keskustassa tarvitaan Kulmunia vielä tulevaisuudessakin. Kuva: Jarmo Kontiainen

Lauantaina Saarikko esiintyi korostetun sovittelevasti, edeltäjäänsä Katri Kulmunia vuolaasti kiitellen. Hän sanoi, että Kulmunille ovet ovat aina auki, mutta sitä, millainen tehtävä Kulmunilla keskustassa on, sitä hän ei avannut.

– Mitä hänen (Kulmuni) rooliinsa tulee, ja mikä hänen asemansa konkreettisesti on, käyn nämä keskustelut mielelläni hänen kanssaan kahdestaan, kun hän on siihen valmis.