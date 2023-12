Joulukiertuetta lukuun ottamatta Saara Aalto on viettänyt tänä vuonna esiintymistaukoa ja panostanut toiseen intohimoonsa, koulutuksiin. Kuva: Liubov Alekseeva

Brittien The X Factor, Euroviisut, Dancing on Ice UK. Nämä kilpailut ovat tuoneet laulaja Saara Aallolle hurjan määrän kansainvälistä näkyvyyttä. Joulukiertueella kotimaassa ykkösjuttu on silti äänen lainaaminen Disneyn Frozen-animaatioelokuvien prinsessa Annalle.

Siitä Aallon tietävät ihan kaikki.