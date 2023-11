Suomen itäraja on väliaikaisesti suljettu, mutta länsiraja on edelleen auki ja turvapaikanhaku on keskitetty satamiin ja lentoasemille. Tilannetta seurataan, mutta huolissaan siitä ei olla merellä, maalla eikä ilmassa.

Viranomaiset pitävät käytännössä mahdottomana ajatuksena, että Venäjän rajalle lähetetyt turvapaikanhakijat pääsisivät Suomeen länsirajan kautta millään kulkumuodolla.