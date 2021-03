Pyhäjoen tulvavesi nousi talojen pihoille Pirttikosken Halusen suvannolla huhtikuussa 2018. Kuva: VESA JOENSUU

Sään voimakas lämpeneminen sulattaa lumia ja nostaa jokien ja järvien pintoja seuraavan viikon aikana koko maassa Lappia lukuun ottamatta.

Pohjois-Pohjanmaalla ensimmäinen tulvahuippu ajoittuu huhtikuun alkuun, mutta sään odotetaan viilenevän, joten maakunnan jokien isoimmat tulvahuiput ovat odotettavissa vasta huhtikuun loppupuolella.

– Ensi viikolla Siikajoessa voi olla ensimmäinen pieni piikki, mutta sen ei pitäisi aiheuttaa vahinkoja rakennuksille, kertoo johtava hydrologi Noora Veijalainen Suomen ympäristökeskuksesta.

Oulujoessa virtaama on ollut jo pitkään suuri, mutta erityisen suurta tulvariskiä ei Veijalaisen mukaan ole odotettavissa, ellei kevät tuo mukanaan runsaita sateita.

Suurin tulvariski on Pohjanmaalla, missä tulva voi jo ensi viikon alussa nousta paikoin rakennuksille, mikäli sää lämpenee nopeasti tai sataa paljon. Todennäköisesti kevättulva on Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa kuitenkin keskimääräinen tai vain hieman sitä suurempi.

Etelärannikolla kevättulvasta ennustetaan keskimääräisen suuruista ja Lounais-Suomessa tavanomaista pienempää. Etelä- ja länsirannikon jokien tulvahuippu ajoittuu ennusteen mukaan ensi viikkoon.

Lapissa tulvasta odotetaan tällä hetkellä keskimääräistä pienempää, sillä lunta on keskimääräistä vähemmän. Tähän poikkeuksena on Tornionjoki, jonka valuma-alueen Ruotsin puoleisissa osissa on lunta enemmän. Lapin tulvat ajoittuvat tyypillisesti toukokuun loppupuolelle.