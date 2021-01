Musiikkiluokkalaiset Natalia Martín ja Ulrika Ranta ovat laulaneet myös koulun kuorossa, johon osallistuminen on koulun oppilailta vapaaehtoista. Heidän mukaansa kuoro on ollut hyvä paikka kehittää laulutaitoa. Sieltä on saanut lisäksi kavereita, ja harjoitukset sekä erilaiset esiintymiset ovat olleet mukavia kokemuksia. Martín ja Ranta myös pääsivät kuoron kanssa matkalle Saksaan seitsemännellä luokalla.

Kuva: Pekka Peura