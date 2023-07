Kirjoitin tammikuussa tällä palstalla saamastani kertausharjoituskutsusta ja sen herättämistä ajatuksista. Tornilogolla leimattu kutsu oli kolahtanut postiluukusta, sotimaan mentäisiin maaliskuun lopussa.

Kertausharjoitusviikko oli hämmentävä kokemus. Kouvolan rautatieasemalla valtion väkivaltakoneisto otti odotetun kopin, kun astuimme puolustusvoimien vihreään linja-autoon. Vakavan näköistä miestä kuskattiin varustehalleille jonoihin, keräsimme tappokalut ja kuoriuduimme hallin lattialle siviiliminästämme. Siellä ison ja kylmähkön betonihallin lattialla meistä, tavallisista levyseppähitsaajista, markkinointikonsulteista, IT-asiantuntijoista, opettajista ja ahtaajista tuli vaatekappale kerrallaan sotilaita. Se on muodonmuutos, jonka jokainen teki aika hiljaa omissa oloissaan, vaikka olimme vierivieressä toistemme keskellä. Tuntui, että pahvilaatikkoon laitettiin viikoksi talteen muutakin kuin vaatteet ja tavarat taskunpohjalta.

Joukoksi muuttuminen sujui hämmentävän nopeasti. Minä en tuntenut ketään, osa sentään toisensa. Hyvin äkkiä meistä tuli yhtenäinen yksikkö, joka kykeni toimimaan pyryssä ja pakkasessa. Toki alussa on sekoilua – ei ole tarpeeksi tietoa, ihmiset tai kalusto on väärässä paikassa, kukas tätä pumppua nyt johtikaan ja mitä piti tehdä. Se kuuluu asiaan. Kestää aikansa, ennen kuin tajuaa, että meidän itsemmehän tätä tilannetta on kannateltava.

Kertausharjoituksissa oli hyvin erilaista kuin asevelvollisena asepalveluksessa. Yllätyin ehkä eniten siitä, miten motivoituneita ympärillä olevat ihmiset olivat. Ihmiset olivat tietenkin kasvaneet tällä välin testosteronilla ladatuista teininlopuista aikuisiksi. Lisäksi viikko on lyhyt aika rypeä metsässä vähillä unilla epäkiitollisia tehtäviä hoitaen – ihan eri peli, kuin vuoden mittaista velvollisuutta hoitaessa silloin, kun elämännälkä on vahvimmillaan.