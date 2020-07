Niilesjärventie Oulussa on yksityistie. Kuva: Janne Körkkö

Tänä kesänä suomalaiset ovat liikkuneet tavallistakin enemmän metsissä retkeilemässä, marjastamassa ja sienestämässä. Valtaosa metsäautoteistä on yksityisten tiekuntien hoitamia yksityisteitä.

Saako retkeilijä ajaa yksityistiellä, metsäteiden johtava asiantuntija Mika Nousiainen Suomen metsäkeskuksesta?

– Jos on yksityistiekyltti, niin kyseessä ei ole yleinen tie, jota kansalaisilla olisi oikeus ajaa moottoriajoneuvoilla. Oikeus ajaa moottoriajoneuvolla on vaan tiekunnan osakkailla. Tiekunta voi toki antaa luvan käyttää tietä. Tiekunnan ulkopuolisten säännöllinen liikenne yksityistiellä on kielletty, mutta sitähän on todella vaikeaa valvoa.