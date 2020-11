Modernan 30 000 osallistujakokeesta saadut tiedot osoittivat, että rokote esti vakavia koronavirustapauksia. Kuva: CJ GUNTHER

– Meille on tulossa rokote, joka voi estää covid-19-taudin, yhdysvaltalaisen Moderna-lääkeyhtiön johtaja Stephen Hoge totesi uutistoimisto Reutersille.

Bioteknologiaan erikoistunut Moderna kertoi maanantaina, että yhtiön testaama rokote antoi 94,5-prosenttisen suojan koronatartuntaa vastaan. Se perustaa tulokset myöhäisen vaiheen kliinisiin tutkimuksiin.

Näin ollen Modernasta tuli viikon sisällä jo toinen yhdysvaltalainen yritys, joka kertoi lupaavia tuloksia koronavirusepidemian taltuttamiseksi. Viikko sitten kerrottiin, että yhdysvaltalaisen Pfizerin ja saksalaisen Biontechin rokote antaa alustavien tutkimusten mukaan 90 prosentin suojan koronavirustartuntaa vastaan.

Reutersin mukaan näistä molemmista rokotteista odotetaan nyt lisää turvallisuustietoja. Yhdysvalloilla voi siis pian olla hallussaan kaksi rokotetta, jotka hyväksytään hätäkäyttöön jo joulukuussa. Rokoteannoksia voi olla käytettävissä vuoden loppuun mennessä jopa 60 miljoonaa kappaletta.

USA:n hallituksella voi olla ensi vuonna jo yli miljardi rokoteannosta näiltä kahdelta rokotevalmistajalta. Se tarkoittaa, että sillä on huomattavasti enemmän rokotteita kuin maassa on asukkaita, sillä Yhdysvalloissa asuu noin 330 miljoonaa ihmistä.

Moderna odottaa saavansa tarpeeksi tietoa turvallisuudesta USA:n lupaa varten jo lähiviikkoina, jolloin hätäkäyttövaltuutus voitaisiin toimittaa.

Neuvotteluissa on esillä Eurooppaan 160 miljoonaa rokoteannosta

Euroopan komissio ilmoitti maanantaina, että Modernan myönteiset tulokset ovat rohkaisevia. Reutersin näkemien asiakirjojen mukaan Euroopan Unioni on keskustellut Modernan kanssa rokotteesta viime heinäkuusta lähtien.

24. elokuuta EU:n komissio totesi, että Modernan kanssa on saatu päätökseen neuvottelut, joiden tarkoituksena on allekirjoittaa sopimus 80 miljoonan rokoteannoksen toimittamisesta. Lisäksi EU on neuvotellut optiosta hankkia 80 miljoonaa rokoteannosta lisää. Reutersin mukaan lopullista sopimusta odotetaan vielä myöhemmin tällä viikolla.

Terveydestä ja elintarviketurvallisuudesta vastaava EU:n komissaari Stella Kyriakides sanoi maanantaina iltapäivällä, että neuvottelut Modernan kanssa ovat meneillään.

– Emme ole vielä allekirjoittaneet sopimusta, hän totesi Reutersin mukaan.

Suomi on mukana EU:n yhteisessä rokotehankinnassa. Sosiaali- ja terveysministeriö kirjoitti lokakuussa verkkosivuillaan, että Suomi haluaa varmistaa toimivan rokotteen saamisen heti, kun se on mahdollista. Suomi on mukana koronavirusrokotteita koskevassa EU:n yhteishankinnassa ja niin sanotussa Covax-mekanismissa.

Ministeriön mukaan rokote voi saada myyntiluvan, kun se on osoitettu riittävän turvalliseksi ja tehokkaaksi ja valmisteen laatu on hyväksyttävä. Myyntiluvan Euroopan alueelle antaa Euroopan komissio Euroopan lääkeviraston (EMA) tekemän arvion perusteella.

Kymmenen prosenttia ilmoitti elämää haittaavasta väsymyksestä

Tutkimusten mukaan suurin osa haittavaikutuksista oli lieviä tai kohtalaisia. Vapaaehtoisista huomattava osa koki kuitenkin vakavia kipuja toisen rokoteannoksen jälkeen.

Kymmenen prosenttia rokotetuista ilmoitti elämää haittaavasta väsymyksestä, ja yhdeksän prosenttia ilmoitti vakavista säryistä. Moderna kuitenkin viestitti, että tuntemukset olivat yleensä lyhytaikaisia.

Modernan rokotteen keskeinen etu on, että se ei tarvitse ultrakylmää varastointia. Modernan mukaan rokote säilyy vakaassa jääkaappikylmyydessä eli miinus 2–8 celsius-asteessa 30 päivää. Rokotetta voi säilyttää jopa kuusi kuukautta miinus 20 celsius-asteessa.

Pfizerin rokote puolestaan on lähetettävä ja varastoitava miinus 70 celsius-asteeseen. Tämän on sanottu asettavan merkittäviä haasteita säilytykselle ainakin lämpimissä maissa. Jääkaapin vakiolämpötiloissa Pfizerin rokotetta voidaan säilyttää enintään viisi päivää.

Modernan 30 000 osallistujakokeesta saadut tiedot osoittivat, että rokote esti vakavia koronavirustapauksia. Modernan tutkimuksen 95 tapauksesta 11 oli vakavia koronatartuntoja, ja kaikki nämä 11 vakavaa tapausta esiintyi nimenomaan lumelääkettä saaneiden vapaaehtoisten keskuudessa.