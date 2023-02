Kuva: S-ryhmä

SOK vetää pois myynnistä yhden tuote-erän Rainbow-kalapuikkoja, kerrotaan Ruokaviraston tiedotteessa.

SOK:n mukaan kahdesta Puolassa valmistetun tuotteen pakkauksesta on löytynyt metallinen vierasesine.

Kyseessä on Rainbow Kalapuikot, joka on pakattu 450 gramman pakkaukseen. Yhdessä pakkauksessa on kahdeksantoista kalapuikkoa.

Takaisinvedettävän tuote-erän parasta ennen -päiväys on 7.5.2024 ja EAN-koodi 6414893119000. Takaisinveto ei koske muita päiväyksiä.

Tuote-erää on myyty Prismoissa ja S-marketeissa eri puolilla Suomea sekä yksittäisissä Sale-, Alepa, Food Market Herkku ja Sokos Herkku -myymälöissä.