Kuva: Kerkko Konola

S-ryhmällä on erittäin vahva asema Suomen poliittisella kentällä, niin eduskunnassa kuin kunta- ja maakuntapolitiikassa.

Suomen Yrittäjien selvityksen mukaan Arinan hallintoneuvostossa on toiseksi eniten politiikkoja S-osuuskaupoista, edustajistossa kuudenneksi eniten.

Kaupunkien ja kuntien sekä maakuntien valtuustojen ja hallitusten sekä kansanedustajien paikoista on 796 osuuskauppojen edustajistossa ja hallintoneuvostoissa istuvilla poliitikoilla.

– Tämä on hankalaa reilun kilpailun näkökulmasta. Tässä on myös rakenteellisen korruption riski, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kertoo tiedotteessa.

Yhteensä osuuskauppojen edustajistojen ja hallintoneuvostojen paikoista ainakin 438 on eri tason poliitikoilla. Pentikäisen mukaan asiaan pitää kiinnittää vakava huomio.

– On epäreilu tilanne, kun yksi kaupparyhmä on näin voimakkaasti sisällä eri puolueissa ja poliitikoilla on intressi tukea S-ryhmää luottamustehtävissään sekä valtakunnan politiikassa että varsinkin paikallisesti, hän toteaa.

Pentikäinen muistuttaa siitä, että hallintoneuvoston jäsenyys tuo merkittäviä taloudellisia etuja, muun muassa alennuksia luottamushenkilön perheenjäsenille.

Merkittävä määrä poliitikkoja

Osuuskauppojen edustajistoissa istuu ainakin 344 henkilöä, jotka ovat mukana joko eduskunnassa, kuntapolitiikassa tai maakuntapolitiikassa valtuustojen tai hallitusten jäseninä.

Tämä tarkoittaa, että 36 prosenttia edustajistopaikoista on näillä henkilöillä. Mukaan on pyritty laskemaan myös varajäsenet. Lautakuntapaikkoja ei ole laskettu.

Osuuskauppa Arinan edustajistossa poliitikkoja on 39 prosenttia. HOK-Elannossa poliitikkoja on jopa 63 prosenttia.

Osuuskauppojen hallintoneuvostojen jäsenistä 94 istuu myös joko eduskunnassa tai kunta- ja maakuntavaltuustoissa tai hallituksissa. Tämä on neljännes hallintoneuvostojen jäsenistä.

HOK-elannon hallintoneuvostossa poliitikkoja on 56 prosenttia, ja Arinalla 38 prosenttia.

Edustajistoissa ja hallintoneuvostoissa puolueista eniten paikkoja oli keskustalla, jolla on 122 paikkaa. Toiseksi eniten SDP:llä jolla on 103 paikkaa ja kolmanneksi tuli kokoomus 86 paikalla. Paikkoja on kaikilla eduskuntapuolueilla.

HOK-Elannon hallinnossa on myös eniten kansanedustajia, jossa on peräti 19 eduskunnan jäsentä. Kaikkiaan kansanedustajista 35 toimii osuuskauppojen edustajistoissa ja hallintoneuvostoissa. Arinassa kansanedustajia on kolme.

Kaupunkien ja kuntien valtuustojen ja hallitusten paikoista on 609 osuuskauppojen edustajistossa ja hallintoneuvostoissa istuvilla poliitikoilla. Keskusta ja SDP ovat tasavahvasti suurimmat osuuskauppapuolueet kuntapolitiikassa.