Yksittäispakattuja kasvomaskeja myydään sisäänkäynnin yhteydessä muun muassa Prismoissa. Arkistokuva Kuusamon Prismasta. Kuva: Vesa Tyni

S-ryhmä tuo ruokakauppoihinsa myyntiin yksittäispakattuja kasvomaskeja heti sisääntulon yhteyteen.

Maskipisteen vieressä oleva juliste ohjaa ottamaan maskin käyttöön kauppareissun ajaksi, jos se on unohtunut. Yksittäispakatut maskit saapuvat myymälöihin tästä viikosta alkaen.

S-ryhmän marketkaupan tuoteryhmäpäällikkö Petrus Lesonen kertoo, että uudella käytännöllä halutaan varmistaa asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuus.

– On ymmärrettävää, että maski joskus unohtuu. Jos kotoa jo löytyy iso paketti maskeja, voi mieluummin haluta ostaa kaupassa käyntiä varten yksittäisen, hygieenisesti pakatun maskin. Myymälöiden sisääntuloissa on tuttuun tapaan tarjolla myös käsidesiä, jolla voi puhdistaa kätensä ennen maskin asettamista paikalleen, Lesonen kertoo tiedotteessa.

Myytävä maski on musta kirurginen suu-nenäsuojain (IIR). Yksittäispakatun maskin hinta on 29 senttiä. Hinta on sama kaikissa myymälöissä.