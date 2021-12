Ylen tv-sarja Politiikka-Suomi on loppuvuoden kehutuin tapaus. Kaikesta näkee, että kymmeneen jaksoon on tehty valtava työ. Jo pelkästään kysymysten laatiminen yli sadalle poliitikolle ja asiantuntijalle on vaativa tehtävä. Sarja tulee todennäköisyydellä palkituksi ensi kevään Kultainen Venla -gaalassa.

Politiikka-Suomen vahvuus on löytää poliitikon sisältä kohtuutavallinen ihminen, jonka tuntemuksiin katsoja pääsee samastumaan.