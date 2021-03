Emmi Yrjänän nelivuotias shetlanninponi Nella varsoo tulevana kesänä. –Toivon voivani elättää itseni verkkokauppayrittäjänä ja saan kasvatettua ponitarvikevalikoiman mahdollisimman laajaksi, Emmi Yrjänä sanoo. Kuva: Sari Jaatinen

Ruukkilainen Emmi Yrjänä elää monen hevos- ja ponitytön mielestä unelmaelämää. 23-vuotiaan verkkokauppayrittäjän päivät kuluvat ponien ja erilaisten ponitarvikkeiden kanssa.

Yrjänän oma verkkokauppayritys Ponionni Oy aloitti toimintansa tammikuussa. Suomen ainoan, pelkästään ponitarvikkeita myyvän verkkokaupan tarvikekirjo on valtaisa: lukemattomia ponitarvikkeita kammoista toppaloimiin. On tuotesettejä, lisäravinteita ja ponin aktivointiin liittyviä artikkeleita. Tuotteet on selkeästi ryhmitelty, joten suurta tuotevalikoimaa ei tarvitse lärätä läpi löytääkseen mitä tarvitsee.