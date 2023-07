Luonnonvarakeskuksen tutkimusyksikössä Ruukissa on havaittu salmonellaepäily. Arkistokuva. Kuva: Kirsi Junttila

Luonnonvarakeskuksen (Luke) Ruukin koetoimintapaikassa on paljastunut salmonellaepäily lihanaudoilla. Bakteeria löytyi tilan rutiininomaisesti otetuista omavalvontanäytteistä 11. heinäkuuta.

Luken mukaan näyte on lähetetty Ruokavirastoon, jossa se varmistetaan ja tyypitetään. Näytteen tulokset tulevat lähipäivinä.

Tilalla on ryhdytty viranomaisten ohjeistamiin toimenpiteisiin, joiden avulla on tarkoitus hävittää tartunta. Lisäksi tilalle on annettu aluehallintoviraston rajoittavat määräykset, joiden on tarkoitus estää tartunnan leviäminen tilan ulkopuolelle.

Luke on perunut Ruukin koetoimintapaikalle alkusyksystä suunnitellut tapahtumat tartunnan vuoksi. Lisäksi kaikkia ei-välttämättömiä vierailuja tulee välttää toistaiseksi.

Luke kertoo, ettei salmonellatartunnan aiheuttajan alkuperästä ole tietoa. Bakteeri voi tulla tilalle esimerkiksi lintujen, jyrsijöiden tai niiden saastuttamien rehujen mukana.

Salmonella voi tarttua eläimestä ihmiseen tai ihmisestä eläimeen. Tartunta tapahtuu ulosteiden välityksellä ja sen voi saada suun kautta syömällä tai juomalla bakteerin saastuttamaan rehua, vettä tai ruokaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa todettiin ihmisillä viime vuonna yhteensä 666 salmonellatartuntaa.