Ruukin hevoskeskus on ollut tänä vuonna tapetilla hevosten kaltoinkohteluepäilysten takia. Koulutuksen järjestäjä, Raahen koulutuskuntayhtymä, on pohtinut ratkaisua tilanteeseen, joskin luonnonvara-alan hevoskoulutusta on haluttu uudistaa jo ennen tätä.

Tiistaina kokoontuva yhtymähallitus saa eteensä ehdotuksen, jonka mukaan hevoskeskuksen raviopetuksessa käytetään vain kuntayhtymän ajohevosia.