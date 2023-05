Kahden henkilön epäillään syyllistyneen törkeään eläinsuojelurikokseen Ruukin luonto- ja hevoskeskuksessa. Oulun poliisilaitos on tutkinut Koulutuskeskus Braheen kuuluvan hevoskeskuksen tapahtumia kesästä 2022 saakka.

Esitutkinnassa tehdyissä todistajakuulusteluissa on kerrottu, että hevosia on lyöty erilaisilla astaloilla. Lisäksi kertomuksissa on käynyt ilmi hevosten väkivaltainen kohtelu, joka on ollut toistuvaa ja pitkäkestoista. Poliisin mukaan se osaltaan osoittaa tekojen tahallisuutta ja julmuutta.

Epäillyt rikokset tehtiin pääasiassa vuosina 2016–2018.

Esitutkinnan aikana rikosnimike tarkentui eläinsuojelurikoksesta törkeäksi eläinsuojelurikokseksi. Oulun poliisilaitokselta kerrotaan, että tapauksen tutkinta on nyt saatu päätökseen.

Poliisi on toimittanut asiakokonaisuuden syyteharkintaan tiistaina.

Asiat julki vuosi sitten

Ruukin luonto- ja hevoskeskukseen liittyvä toiminta nousi julkisuuteen vajaa vuosi sitten, kun oppilaitoksen entiset opiskelijat toivat hevosten epäasialliseen kohteluun liittyviä seikkoja julkisuuteen.

Opiskelijat kertoivat tuolloin Kalevan haastattelussa muun muassa hevosten piiskaamisesta sekä lyömisestä muilla esineillä. Lisäksi varsojen ajo-opetus oli väkivaltaista ja kipeän oloisia hevosia treenattiin.

Valvontaeläinlääkärit kertoivat kesällä 2022, että Ruukin hevoskeskuksen toiminnassa ei ollut havaittu aiempina vuosina merkittäviä ongelmia.