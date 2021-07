Ruuhkavuosina vanhempien hellyyden osoitukset voivat vähentyä ja lakanat jäähtyvät. Kuva: Veera Rahtula

Kesälomalla olisi aikaa aikuisten kahden keskeiselle kivalle, mutta lapset pyörivät jaloissa ja teinit valvovat myöhään. Oikeaan tunnelmaan voi olla hankala virittäytyä jos illalla päällimmäisenä ajatuksena on nukahtaminen. Keskellä ruuhkavuosia seksi voi olla kaukana ajatuksista, ja monella avioliitolla on kohonnut uhka päättyä eroon vauvavuoden seurauksena. Kaikista muutoksista lapsen saaminen vaikuttaa varsinkin naisen seksuaalisuutta kaikista eniten. Hormonitoiminta ja suhde omaan kehoon muuttuu. Toisaalta lapsen saaminen voi parantaa naisten seksielämää, orgasmit voivat olla voimakkaampia ja käsitys omasta kehosta on parempi.

– Synnytyksen jälkeen naisen on hyvä tutustua uudelleen omaan kehoonsa, vaikka sooloseksin kautta, seksuaaliterapeutti Sari Hietala neuvoo.