Joko Ruskotunturilla pääsee laskettelemaan, Kalle Kyhälä Ski Oulu Oy:stä?

Kyllä pääsee. Avasimme laskettelukauden viikko sitten keskiviikkona ja väkeä on ollut mukavasti liikkeellä. Kausikorttimyynti on myös ollut viime vuosien tapaan vilkasta. Kausikorttien määrä on vakiintunut viime vuosina 1500–2000:een ja se on tavoitteena tällekin talvelle.