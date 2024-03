Kartalle on rajattu punaisella viivalla alue, jolle suunnitellaan asemakaavan muuttamista. Kuva: Oulun kaupunki

Ruskoon suunnitellaan uutta päivittäistavarakaupan suuryksikköä. Suunnitelmaan liittyvä aloite asemakaavan muuttamiseksi on tullut yksityiseltä taholta, joka on valtuuttanut Osuuskauppa Arinan käymään neuvotteluja kaupungin kanssa.

Asemakaavan muutos koskee Laakeritien ja Konetien väliin jääviä Ruskon kaupunginosan korttelin 13 tontteja 6, 3 ja 5 sekä osaa korttelin läheisyydessä olevia puisto- ja katualueita. Alustavan rajauksen mukainen suunnittelualueen pinta-ala on noin 6,4 hehtaaria.

Alueen lähiympäristössä on teollisuus-, liike- ja varastorakennuksia sekä Poutatien ja Rahtitien pienehköt asuinalueet.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tonttien käyttötarkoituksen muuttaminen liikerakennusten korttelialueeksi, jolle voidaan rakentaa päivittäistavarakaupan suuryksikkö.

Kaupan tavoiteltu koko on noin 8 500 kerrosalaneliömetriä, josta päivittäistavarakaupan osuus olisi noin puolet. Tontit on tarkoitus yhdistää yhdeksi tontiksi ja tonteilla olevat rakennukset on tarkoitus purkaa.

Työn aikana tutkitaan, paljonko läheisistä puistoalueista olisi mahdollista ottaa osaksi tulevaa tonttia ja saadaanko alueelle suunniteltua uusi katuyhteys Laakeritieltä Konetielle, mikä on kaupan toteutuksen edellytys.

Suunnittelualueella on sekä yksityistä, että kaupungin maanomistusta. Asemakaavan muutosta käsitellään tiistaina yhdyskuntalautakunnan kokouksessa.