Ruskon jätekeskus laajenee. Arkistokuva vuodelta 2020. Kuva: Jarmo Kontiainen

Ruskon jätekeskus laajenee lähitulevaisuudessa reilulla parilla hehtaarilla.

– Uudelle kiertotalousalueelle voidaan sijoittaa sen valmistuttua erilaista jätteiden lajittelua, käsittelyä ja varastointia, Kiertokaari Oy:n toimitusjohtaja Sami Hirvonen valottaa.

Laajennusalue sijoittuu Kiertokaaren tontin ”takapihalle”. Viereisillä kentillä sijaitsee jätteen energiahyötykäytön pohjakuonan tuotteistusta maarakentamiseen sekä pieni sekajätteiden paalivarasto.

Hirvonen kertoo laajennusalueesta olevan tulossa asfalttikenttä, jota voidaan vuokrata ulkopuolisille toimijoille osittain tai kokonaan.

– Jos kentälle ei tule ulkopuolisia vuokralaisia, siinä voidaan välivarastoida esimerkiksi hyötykäyttöön meneviä betonia, puuta, kantoja, puutarhajätettä, lasia ynnä muuta sellaista.

Työt aloitettu

Uuden kiertotalousalueen rakentaminen on jo aloitettu. Laajennusalueelta on jo poistettu puustoa ja kuorittu pintamaata. Maanrakennusurakka on parhaillaan kilpailutuksessa. Alustavan aikataulun mukaan alueen rakennuksen on määrä jatkua koko kuluvan vuoden. Viimeinen vaihe eli päällystystyöt on aikataulutettu alkukesälle 2022.

– Investointina tämä on reilun miljoonan euron kokonaisuus, Sami Hirvonen sanoo.

Hän kertoo, että myös Kiimingin Välimaalle rakenteilla olevalle kiertotalousaluelle on parhaillaan valmisteilla lisäalueen rakentamista samanlaiseen kiertotaloustoimintaan kuin on Ruskon jätekeskuksen laajennusaluekin.

– Nähdään, että näille on suuri tarve.

Hirvonen kertoo tulevaisuuden suunnitelmissa Kiertokaarella olevan kehittää edelleen eri jätteiden materiaalihyödyntämistä ja vahvistaa liikennebiokaasun asemaa liikenteen paikallisena ja päästöttömänä polttoaineena.

Vilkasta aikaa

Juuri nyt Ruskon jätekeskuksessa eletään vuoden vilkkainta aikaa.

– Muutaman viime viikon aikana puutarhajätteen tuojat ovat aktivoituneet, samoin pienkuormien määrä on kasvanut merkittävästi, Sami Hirvonen kertoo.

Kiertokaaresta muistutetaan puutarhajätteen tuojia lajittelun tärkeydestä: oksat ja risut tulee aina eritellä haravointijätteestä.

Huhtikuun lopussa kotitalouksiin jaetun vuoden 2021 Jäteoppaan välissä olevalla kupongilla Ruskon jätekeskukseen voi viedä maksutta henkilöauton peräkärryllisen tai pakettiautollisen puutarhajätettä.