Janne Grönroosin seurassa keskustellaan tänä iltana suomenruotsalaisuudesta. Kuvassa vasemmalta: Jessica Grabowsky, Sonja Kailassaari, Pekka Strang ja Janne Grönroos. Kuva: Hanna Solomon

Huippuilta Janne Grönroosin seurassa

Yle Teema & Fem klo 21.00





Stereotypia suomenruotsalaisista on seurallinen, kevyt, nauravainen, laulavainen ja sisäänlämpiävä. Se kaikki näyttäisi käyvän toteen Efter Nio -juontajan Janne Grönroosin isännöimässä keskusteluohjelmassa – vieraita myöten. Sonja Kailassaari on Grönroosin tuttu juontajapari, näyttelijä Jessica Grabowsky tämän vanha kaveri ja Pekka Strang puolestaan tämän työtoveri elokuvasta Tom of Finland. Jos Arto Nybergin studiossa meno on välillä kuin pastorin luona kinkereissä, on olo nyt kuin rapujuhlissa. Ilman snapsejakin jutut läikähtelevät työasioista sidontaleikkien kautta naamiaisiin. Välillä leikitään Pictionarya. Sarjan muut jaksot löytyvät Yle Areenasta.

Term Life

TV5 klo 21.00





Huumekunkun jahtaama Nick ottaa henkivakuutuksen tyttärensä Caten hyväksi. Sen vuoksi olisi kuitenkin pysyttävä hengissä ainakin kolme viikkoa. Peter Billingsleyn toimintakomediassa on kiperä lähtötilanne, mutta lopputulos on joka suhteessa vähän sinne päin. Jännitys on tahmeaa ja nauru juuttuu kurkkuun. Isä-tytär-duona tsemppaavat Vince Vaughn ja Hailee Steinfeld. (USA 2016)