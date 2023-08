Ruotsin Säkerhetspolisen eli Säpo vastaa Suomen Suojelupoliisia. Kuva: Säkerhetspolisen

Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpo nosti torstaina terroririskin tasoa Ruotsissa tasolta kolme tasolle neljä viisiportaisella asteikolla. Taustalla on useita eri uhkatekijöitä islamistisesta hyökkäyksestä Venäjän Ukraina-sodan aiheuttamiin riskeihin.

Riskitaso neljä tarkoittaa, että riski on korkea. Taso viisi tarkoittaisi, että se olisi erittäin korkea. Ruotsissa riskitaso on ollut tasolla neljä myös vuosina 2015 ja 2016, mutta se on ollut tasolla kolme jo seitsemän vuotta.