Arkistokuvassa tullitarkastaja Markus Niemi on tekemässä tehostettua tullivalvontaa Tornion ja Haaparannan välissä. Kuva: Nina Susi

Ruotsin tullin henkilöstö saa oikeuden kantaa asetta tehtävissään maan rajoilla. Taustalla on järjestäytyneen rikollisuuden muodostama turvallisuusriski.

– Teemme yhä enemmän isoja huumetakavarikoita ja kohtaamme rajoilla usein rikollisia, joilla on välineitä vakavaan väkivaltaan. Viime aikojen kehitys on johtanut siihen, että meidän on luotava turvallisemmat työolosuhteet henkilöstöllemme, perustelee pääjohtaja Charlotte Svensson Ruotsin Tulliviraston tiedotteessa.