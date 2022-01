Helsinki/Tukholma

Ruotsin kuninkaalla Kaarle XVI Kustaalla ja kuningatar Silvialla on todettu koronatartunta, kertoo hovi tiedotteessa.

Hovin mukaan kuningasparilla on lieviä oireita. Heistä kumpikin on saanut kolme rokoteannosta ja he voivat olosuhteisiin nähden hyvin.

Kuningaspari on eristäytynyt kotiinsa nykyisten koronaohjeistusten mukaisesti.

Kuningas on 75-vuotias ja kuningatar 78-vuotias.