Ruotsin tie Natoon on ollut merkillinen. Liittokuntaan ei ajettukaan Volvolla tasaista asvalttia pitkin, vaan tie on ollut töyssyinen ja sen reunustoilta on lennellyt kiviä. Ruotsia on nöyryytetty.

Tällä viikolla Nato-ovi ehkä aukeni ratkaisevalla tavalla, kun esteitä rakentaneista Turkista ja Unkarista näytettiin Ruotsille vihreää valoa.

Turkin parlamentti ratifioi Ruotsin jäsenyyssopimuksen tiistaina ja keskiviikkona Unkarin itsevaltainen pääministeri Viktor Orbán kehotti maansa parlamenttia samaan "ensi tilassa".

Epävarmuutta jää edelleen ilmaan siitä, milloin Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan allekirjoittaa parlamentin päätöksen ja milloin Unkarin parlamentti ottaa asian käsittelyyn. Todennäköisesti kyse on enää viikoista.

Koska asian sinetöityminen riippuu Erdoganin ja Orbánin kaltaisista häikäilemättömistä pelureista, tarkkaa aikaa ei halua arvioida kukaan.

Osana omaa peliään Orbán kutsui jo Ruotsin pääministerin Ulf Kristerssonin Budapestiin "luottamusta rakentaviin" keskusteluihin. Kristersson osoitti tilannetajua kiittämällä kutsusta ja toteamalla, että keskustelut voidaan mainiosti käydä EU:n tulevassa huippukokouksessa Brysselissä.





Ruotsi on jo pitkään ollut mukana yhteisissä harjoituksissa Yhdysvaltojen ja muiden Nato-maiden kanssa. Kuva Archipelago Endeavor -harjoituksesta Tukholman saaristosta viime syyskuulta. Kuva: Jonathan Nackstrand / AFP / Lehtikuva

Tänä keväänä päästäneen joka tapauksessa tilanteeseen, jossa kaikki viisi pohjoismaata kuuluvat läntiseen puolustusliittoon.

Presidentti Sauli Niinistö arvioi taannoin, että Suomen Nato-jäsenyys ei ole täysin valmis ilman Ruotsia. Sen tulo liittokuntaan sisään tukevoittaa myös meidän turvallisuuttamme.

Ruotsilla tulee olemaan iso rooli Itämeren turvallisuuden takaamisessa, mutta naapurimme tuo syvyyttä myös Naton pohjoisimpien alueiden puolustukseen. Se tulee myös liittokunnan puolustussuunnittelun piiriin.

Esimerkiksi Suomen huoltovarmuutta huimasti parantavan, Atlantille Ruotsin kautta kulkevan kuljetusyhteyden suunnittelu voi kohta edetä liittokunnan sisällä ja tuella – kunhan vielä oma hallituksemme kokee asiassa ahaa-elämyksen.





Vaikka Ruotsin armeijan lihaksia heikennettiin tämän vuosituhannen alussa, maalla on vahvuutensa – esimerkiksi ilmavoimat, joilla on satakunta Jas Gripen -hävittäjää.

Maan merivoimiin taas kuuluu sukellusveneitä, joita esimerkiksi Suomella ei ole lainkaan. Ruotsin puolustusteollisuus on hyvässä terässä. Ruotsilla on kykyä toimintaan arktisissa oloissa.

Vaikka maan Nato-jäsenyys näyttää siis olevan enää käsivarren mitan päässä, Ruotsi ei olisi Ruotsi, ellei jäsenyydestä yhä perättäisi keskustelua.

Diskuteeraus on monesti hyvästä, sillä se sitouttaa osallistujia yhteisiin tavoitteisiin. Tässä vaiheessa Ruotsi on kuitenkin jo valintansa tehnyt. Peruutusvaihde ei enää ole vaihtoehto.