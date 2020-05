Geneve

Ruotsissa koronavirusta on torjuttu hyvin erilaisin keinoin kuin monissa muissa maissa. Kuva Tukholmasta huhtikuun lopulta. Kuva: FREDRIK SANDBERG

Ruotsissa on virinnyt keskustelu muiden Pohjoismaiden huolista vastaanottaa ruotsalaisia matkailijoita.

Ruotsissa ulkoministeri Ann Linde sanoo olevansa huolissaan siitä, että ruotsalaisten matkaajien ei sallittaisi matkustaa vapaasti muihin Pohjoismaihin, kun koronaviruksen vuoksi asetettuja matkustusrajoitteita aletaan purkaa.

Linden mukaan muilla mailla on "väärä kuva" Ruotsin koronatilanteesta.

Linden mukaan maa pyrkii samaan tilanteeseen kuin muut valtiot, mutta vain erilaisin keinoin. Hän sanoi myös, että Ruotsin jättämiselle matkustusrajoitusten purun ulkopuolelle ei ole perusteita.

Valtionepidemiologi Anders Tegnell taas vakuuttaa, että ruotsalaisten matkustajien ottaminen voi olla jopa "turvallisempaa" kuin muiden maiden.

– Kesän koittaessa monella ruotsalaisella voi olla jo immuniteetti koronaa vastaan, mikä tekisi ruotsalaisista turvallisempia matkaajia kuin muista, hän sanoo uutistoimisto TT:lle.

Muun muassa Maailman terveysjärjestö WHO on sanonut, että vielä ei ole tarkkaa tietoa siitä, kauanko sairastetun koronataudin antama suoja kestää.

Ruotsissa yli 32 000 tartuntaa

EU-komissio on suositellut, että lomamatkailua voitaisiin avata sellaisten jäsenmaiden välillä, jotka ovat keskenään samanlaisessa epidemiatilanteessa.

Suomi, Tanska ja Norja ovat kaikki ilmaisseet huolensa rajojen avaamiselta nimenomaan Ruotsin vuoksi.

Tanskassa ja Norjassa on väläytelty, että rajat pidettäisiin kiinni ruotsalaisilta, mutta matkustaminen voitaisiin sallia muille Pohjoismaiden kansalaisille. Suomessa sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) on kuvannut Ruotsin tautitilannetta huolestuttavaksi.

Ruotsin tartuntaluvut ovat olleet aivan eri tasolla kuin muissa Pohjoismaissa. Torstaina maassa oli todettu yhteensä 3 871 koronaan liittyvää kuolintapausta ja yli 32 100 tartuntaa.

Kuolintapausten määrä kasvoi Ruotsissa torstaina 40:llä vuorokaudessa, kun Suomessa se kasvoi kahdella.

Väkilukuun suhteutettuna Ruotsissa oli eilen kirjattu 380 kuolintapausta miljoonaa asukasta kohden, kun Suomessa vastaava luku on 55, kertoo tartuntoja seuraava Worldometer-sivusto.

Eurooppa edelleen pahin virusmanner

Virustapausten ja virukseen liittyvien kuolemien määrä on edelleen suurin Euroopassa. Mantereella on uutistoimisto AFP:n laskennan mukaan nyt yli 170 000 koronavirukseen liittyvää kuolemaa.

Euroopassa eniten koronavirukseen liittyviä kuolemia on Britanniassa, lähes 36 000. Myös eteläisen Euroopan maissa eli Italiassa, Ranskassa ja Espanjassa kuolinluvut ovat 30 000:n molemmin puolin.

Myös väkilukuun suhteutetuissa kuolemissa Euroopan valtiot miehittävät lähes koko kärkikymmenikköä Worldometer-sivustolla. Tartuntoja puolestaan Euroopassa on yhteensä jo lähemmäs kaksi miljoonaa.

Yksittäisistä valtioista eniten virustapauksia ja siihen liittyviä kuolemia on kuitenkin Yhdysvalloissa. Maassa lähes 1,6 miljoonaa ihmistä on saanut koronatartunnan, kuolemia on noin 95 000.

Useat Euroopan maat ovat hiljalleen löysänneet viruksen leviämistä hillitseviä rajoituksia. Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen johtaja Andrea Ammon varoittikin Guardianin haastattelussa, että koronavirusepidemia ei ole vielä ohi ja viruksen toinen aalto on erittäin todennäköinen.

Ammonin mukaan tällä hetkellä on kyse lähinnä siitä, milloin ja kuinka suurena toinen aalto iskee.