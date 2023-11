Qstock on ollut loppuunmyyty jo kymmenen kertaa peräkkäin. Kuva vuoden 2023 festivaalilta. Kuva: Maiju Pohjanheimo

Qstock julkisti ensimmäiset esiintyjät tulevan kesän festivaaleille. Ensi kesänä Ouluun saapuvista artisteista toistaiseksi isoin nimi on ruotsalainen popin supertähti Zara Larsson.

Larssonin neljäs albumi Venus julkaistaan helmikuussa 2024, ja siltä jo aiemmin lohkaistut singlet, kuten Can’t tame her ja yhteistyössä David Guettan kanssa tehty On my love, ovat niittäneet maailmanlaajuista suosiota.

Saapumisensa Qstockiin ovat vahvistaneet myös ruotsalainen metalliyhtye Amaranthe ja norjalais-italialainen Alessandra, joka tuli suuren yleisön tietoisuuteen Norjan euroviisuedustajana viime keväänä.

Ensimmäisiä kotimaisia kiinnityksiä ovat Haloo Helsinki!, Jenni Vartiainen, Lauri Tähkä, Kuumaa, Gettomasa, Blind Channel, Sanni, Abreu, Ibe, Cledos, Sexmane, Mokoma, Arppa, Jami Faltin, Lyyti ja oululainen Radiopuhelimet, joka on esiintynyt Qstockissa joka ikinen kesä.

Tulevan festivaalin erikoiskeikoista vastaavat 17-henkisen suurkokoonpanon kanssa esiintyvä Vesterinen Yhtyeineen sekä 35-vuotisjuhlavuottaan viettävä Don Huonot.

– Qstockissa tullaan näkemään jälleen noin 70 artistia seitsemällä eri lavalla, festivaalijohtaja Mikko Forstén kertoo tiedotteessa.

Qstockin lipunmyynti alkaa perjantaina 1.12. kello 9. Festivaali järjestetään Kuusisaaren ja Raatin alueella 26.–27.7.2024.