Helsinki

Kettu- ja supikoiratarhojen kartoituksessa on todettu enemmän lintuinfluenssaa kuin minkkitarhoilla. Kuvassa näkyvä sinikettu ei liity tapauksiin. Kuva: Jouko Hänninen

Tarhattujen kettujen ja supikoirien lintuinfluenssakartoitus on edennyt yli puolenvälin, kertoo Ruokavirasto. Lintuinfluenssaa on löydetty 32 tarhalla, kun Ruokaviraston laboratoriossa on tutkittu näytteet 182 turkistarhalta.

Tartunnan saaneet turkistarhat sijaitsevat niissä viidessä maakunnassa, joissa lintuinfluenssatartuntoja on ilmennyt aiemminkin eli Pohjanmaalla sekä Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla ja Satakunnassa.

Näytteitä on kerätty nyt 216 tarhalta, ja jäljellä on vielä noin 80 tarhaa.

Noin 425 000 turkiseläintä määrätty lopetettavaksi

Kettu- ja supikoiratarhojen kartoituksessa on todettu enemmän lintuinfluenssaa kuin minkkitarhoilla. Ensin toteutetussa minkkitarhojen kartoituksessa lintuinfluenssaa todettiin kolmella tarhalla, kun tarhoja tutkittiin yli sata.

Ketut ovat Ruokaviraston mukaan mahdollisesti minkkejä herkempiä saamaan lintuinfluenssatartunnan tai kettutarhojen lintusuojauksen taso ei ole ollut yhtä hyvä kuin minkkitarhojen.

Kaikkiaan lintuinfluenssaa on todettu 65 turkistarhalla. Ruokavirasto on toistaiseksi määrännyt turkiseläimet lopetettavaksi 53 tarhalta. Lisäksi lopetuspäätösten valmistelu on kesken 12 tarhan osalta.

Lopetettavaksi määrättyjä turkiseläimiä on Ruokaviraston mukaan tällä hetkellä noin 425 000. Näistä noin 121 000 on minkkejä, noin 287 000 kettuja ja noin 17 000 supikoiria.

Lopetuspäätösten peruste on Ruokaviraston mukaan ihmisten terveyden suojaaminen.

Ketuista ja supikoirista on kartoituksessa otettu verinäytteitä. Näytteenottajina toimivat pääosin kuntien valvontaeläinlääkärit, jotka ovat Ruokaviraston mukaan suoriutuneet työstään tehokkaasti. Ruokaviraston mukaan näytteenotto on sujunut tuottajien kanssa hyvässä yhteisymmärryksessä.

Koko Suomen näytteenoton järjestämisestä ja kartoituksen koordinoinnista on vastannut Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto.

Juttua muokattu 17.16: lisätty tietoja lopetuspäätöksistä.